В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры

21 сентября, 12:35
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Переименование коснулось улицы Шмидта (Фото:Leonid Dzhepko/wikipedia.org)

Переименование коснулось улицы Шмидта (Фото:Leonid Dzhepko/wikipedia.org)

В рамках декоммунизации и дерусификации в центре Днепра появилась улица, посвященная лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщил у себя в Facebook мэр города Борис Филатов.

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«Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда… Не будем спорить в комментариях о целесообразности этого переименования. Скажу лишь одно. Перечитайте 100 раз лозунг украинских националистов: „Воля народам! Воля людині!“. И потом еще раз 100 раз. Перечитайте и осознайте. Наверное, за всю историю человечества ни разу смысл существования свободных людей не был сформулирован так кратко и емко…», — написал он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Борис Филатов Бандера Декоммунизация в Украине Город Днепр Дерусификация

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