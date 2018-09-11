В Днепре полиция задержала ветерана АТО Ананьева

В Днепре полиция задержала ветерана и известного тревел-блогера Валерия Ананьева.

Об этом участник АТО рассказал на своей странице в Facebook.

"Сижу в наручниках в машине полиции. Прошу у всех прощения. Презентации на будет. Везут в отдел полиции в Новомосковск", - написал он.

Как передает издание Styler, сегодня, 10 сентября, в Днепре у Валерия Ананьева должна была состояться презентация его книги Следы на дороге. Но его "задержали прямо перед выходом к публике".

По словам Ананьева, к нему подошли сотрудники полиции, надели на него наручники и увезли в Новомосковск, в 40 километрах от Днепра.

Как передает Радио Свобода, по данным из полиции, Ананьева задержали для проведения следственных действий по делу, открытому по части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). По данным из полиции, инцидент произошел в январе 2016 года, говорится об избиении человека. Других подробностей в полиции пока не обнародовали.

Согласно информации на сайте МВД, ветеран АТО Валерий Великжанин (Ананьев) находился в розыске с 4 апреля текущего года.

Фото: скриншот / wanted.mvs.gov.ua

Юрист Маси Найем сообщил на своей странице в Facebook, что у задержанного Ананьева уже есть адвокат и призвал не волноваться. Позже он добавил, что в течение 36 часов подозреваемому должны избрать меру пресечения. Заседание суда назначили на 11 сентября в городе Новомосковск Днепропетровской области.

Представитель праворадикальной организации С14 Сергей Мазур сообщил в Facebook, что "Валерия оставляют на ночь в райотделе. Такое решение суда, которое нарушить нельзя".