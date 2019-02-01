В Днепре полиция штурмовала квартиру мужчины, который удерживал ребенка Вчера, 23:24 148 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции Правоохранители передали ребенка матери Пресс-служба полиции

В Днепре задержали подозреваемого в похищении 12-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Операцию по освобождению ребенка спланировали. Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал. Оружие, которым угрожал злоумышленник, изъято, а он задержан.

К таким последствиям привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной. Под угрозой применения пистолета злоумышленник похитил девочку.

Фото: Нацполиция

Ребенок провел в квартире с незнакомцем четыре часа.

Девочку передали матери.