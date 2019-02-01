В Днепре полиция штурмовала квартиру мужчины, который удерживал ребенка
Вчера, 23:24
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В Днепре задержали подозреваемого в похищении 12-летней девочки.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Операцию по освобождению ребенка спланировали. Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал. Оружие, которым угрожал злоумышленник, изъято, а он задержан.
К таким последствиям привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной. Под угрозой применения пистолета злоумышленник похитил девочку.
Фото: Нацполиция
Ребенок провел в квартире с незнакомцем четыре часа.
Девочку передали матери.