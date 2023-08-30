Стрельба в Днепре: в крови погибшего мужчины нашли 2,48 промилле алкоголя — УП 30 августа, 20:20 Мужчина был агрессивным, отказывался выполнять требования полицейских и напал на них (Фото:Олексій Білошицький / Facebook)

В крови мужчины, которого полицейский застрелил в Днепре во время столкновения, обнаружили 2,48 промилле алкоголя, что соизмеримо с употреблением около одной бутылки водки, сообщает УП со ссылкой на анонимных собеседников в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что мужчина имел собственный ритуальный бизнес в Днепропетровской области и его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Неназванный правоохранитель отметил, что после вскрытия в крови погибшего нашли алкоголь: 2,48 в крови и 2,78 в моче. У женщины также взяли анализы на алкоголь, однако они еще не готовы.



Источники УП отметили, что сейчас решается вопрос об открытии производства о посягательстве на жизнь правоохранителя.



Правоохранители также сообщили детали инцидента.



Полицейский сделал три выстрела: одна пуля никуда не попала, а две — в спину. Сейчас точно неизвестно, делал ли патрульный предупредительный выстрел. Однако известно, что он стрелял в тот момент, когда нарушитель бежал в сторону его напарницы, вероятно, восприняв это как угрозу для нее.

Кроме того, собеседник добавил, что стрелявший патрульный полицейский служит уже четыре года, из которых один он был на стажировке. В то же время его напарница служит три года.

29 августа в Днепре патрульный полицейский после конфликта застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки. По предварительным данным, правоохранители хотели его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

В Госбюро расследований сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского задержали по факту превышения полномочий.

ГБР начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК, изучают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о сообщении ему о подозрении.