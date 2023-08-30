Стрельба в Днепре: появилось видео с бодикамеры полицейского 30 августа, 18:29 Кадры с места инцидента (Фото:Скриншот из видео Патрульная полиция Украины/Telegram)

В Днепре, 29 августа, полицейский застрелил мужчину, который агрессивно вел себя после остановки автомобиля. Патрульная полиция опубликовала видео.

Обновлено в 20:31. Программа Схемы опубликовала расширенное видео на восемь минут.

Соответствующее видео опубликовала патрульная полиция Украины в Telegram.

На видео можно увидеть кадры с уличной камеры, которая зафиксировала нарушение правил дорожного движения автомобилем Jaguar. За рулем автомобиля находился мужчина, а на пассажирском сиденье — женщина в черном платье в горошек.

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Далее в видео демонстрируются кадры с бодикамер полицейских, которые остановили авто. Сначала патрульные объяснили суть нарушения и попросили документы у мужчины. В то же время водитель и женщина начали требовать видеозапись с камер и повышать голос.

Водитель перешел на ненормативную лексику, а полиция попросила успокоиться. Позже патрульные заявили, что ограничивают его пребывание на месте совершения правонарушения.

Кроме того, полиция предупредила о возможном задержании, если мужчина не изменит свое поведение и не отойдет на 20 метров.



После этого началась стычка. На видео не видно момента выстрела, однако можно услышать звуки стрельбы.

Патрульная полиция не прокомментировала ситуацию, но подчеркнула, что уважение является одним из важнейших требований нравственности, что подразумевает такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности.

29 августа в Днепре патрульный полицейский после конфликта застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки. По предварительным данным, правоохранители хотели его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. Однако после этого мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

В Госбюро расследований сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского задержали по факту превышения полномочий.

ГБР начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК, изучают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о сообщении ему о подозрении.

