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В Днепре полицейские задержали в квартире вора, пытавшегося спрятаться от них под линолеумом — фото

Сегодня, 16:31
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В Днепре полицейские задержали в квартире вора, пытавшегося спрятаться от них под линолеумом — фото - фото

Нацполиция

О проникновении в квартиру в полицию сообщили местные жители

В понедельник, 10 июня, в Днепре сотрудники патрульной службы Нацполиции задержали квартирного вора прямо на месте преступления.

Как сообщает Информатор, жильцы пятиэтажного дома на улице Гагарина заметили на его крыше мужчину.

По словам очевидцев, оттуда он залез на балкон одной из верхних квартир, после чего они и вызвали на место правоохранителей.

Зайдя в квартиру, которую им открыли прибывшие к тому времени хозяева, полицейские начали ее осматривать, и, дойдя до балкона, обнаружили там неизвестного мужчину, который пытался спрятаться от них под линолеумом.

Фото: Информатор

В итоге неудачливый вор был задержан и доставлен в отделение для дальнейших разбирательств.

Теги:   Ограбление Днепр

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