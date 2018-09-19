В Днепре первоклассник выпал с третьего этажа школы

В Днепре первоклассник выпал с третьего этажа одной из школ в Индустриальном районе города.
По данным полиции, мальчик остался один в закрытом классе. Учительница группы продленного дня не заметила отсутствие ребенка и ушла укладывать школьников спать в другой комнате.
Первоклассник находится в одной из больниц города Днепра.
По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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