В Днепре патрульные жестоко избили мужчину и составили на него поддельный админпротокол - ГПУ

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Патрульные нанесли мужчине около 30 ударов
Фото: полиция

Патрульные нанесли мужчине около 30 ударов

Двое сотрудников патрульной службы полиции избили в Днепре водителя, после чего составили на него поддельный протокол об "административном нарушении".

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"В июле 2017 указанные патрульные, вступив в предварительный сговор, безосновательно остановили автомобиль HONDA CR-V и предложили водителю выйти из авто и предоставить документы. На отказ последнего (человек понимал противоправность действий работников правоохранительного органа) патрульные выпустили ему в лицо слезоточивый газ, после чего начали со значительной силой сжимать ему шею", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подавив таким образом волю к сопротивлению, злоумышленники вытащили пострадавшего из автомобиля, после чего бросили на землю и нанесли около 30 ударов по туловищу и голове.

Кроме того, пытаясь придать своим действиям законного вида и улучшить свои показатели в работе, они составили заведомо ложный админпротокол об "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

В связи с этим прокуратура Днепра направила в суд обвинительный акт в отношении обоих патрульных.

Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейский "крышевал" на дороге незаконную торговлю дизтопливом.

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