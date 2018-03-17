В Днепре открыли крупнейший в Восточной Европе храм Армянской апостольской церкви - фото, видео

В Днепре в субботу, 17 марта, открыли храмовый комплекс Святого Григора Лусаворича - крупнейший в Восточной Европе храм Армянской апостольской церкви.
Об этом сообщает местное издание Наше місто.
Церемонию провел Верховный Патриарх и Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II и глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Оганесян.
На освящении нового днепровского христианского храма собрались священнослужители всех армянских храмов Украины, духовные лидеры религиозных общин Днепра, председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко и днепровский городской голова Борис Филатов. А также около трех тысяч днепрян, сотни верующих и паломников.
Храм Святого Григора Лусаворича построен армянской общиной города с помощью и при поддержке меценатов и патриотов Днепра.
Первый камень в фундамент этой церкви, названной в честь святого Григория Просветителя, первого католикоса всех армян, был заложен почти пятнадцать лет назад, в августе прошлого года освятили ее кресты и колокола.
По армянскими традициями, храм является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного центра. При храме действует армянская воскресная школа. На территории храма установлены традиционные памятные камни - хачкары.
Смотрите также
Ранее сообщалось, что в Италии из разрушенного землетрясением храма достали ковчег XVI века.
Комментарии
Правила комментирования