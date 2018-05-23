В Днепре обнаружили большой схрон боеприпасов, вывезенных из зоны боевых действий

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Боеприпасы были вывезены из зоны боевых действий

Боеприпасы были вывезены из зоны боевых действий

В Днепре на территории лесополосы правоохранители обнаружили большой схрон боеприпасов, которые были вывезены из зоны боевых действий на Донбассе.

В тайнике хранилось около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Обнаруженные боеприпасы опечатали и направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее министр обороны Степан Полторак поручил усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из зоны проведения операции объединенных сил. В частности, обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контроля оружия и боеприпасов.

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