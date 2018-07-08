08 июля 2018, воскресенье

В Днепре ночью произошел пожар в магазине

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Магазин загорелась изнутри
Фото: ГСЧС

Магазин загорелась изнутри

В ночь на воскресенье, 8 июля, в городе Днепр горел магазин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Магазин загорелась изнутри. Пожарные потратили больше часа на ликвидацию пожара.

По данным ГСЧС, огнем повреждена внутренняя обшивка, торговое оборудование, строительные материалы на площади 50 м. кв. Кроме того, в соседнем магазине повреждено торговое оборудование, столы и стулья на площади 20 м. кв. Общая площадь пожара 70 м. кв.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

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