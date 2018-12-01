В Днепре няня издевалась над младенцем. Что ей грозит и как избежать таких ситуаций Сегодня, 21:43 519 Цей матеріал також доступний українською Няня кричала на младенца и дергала его Кадр видео miroslava_chraplevska via Instagram

В Днепре няня жестоко обращалась с ребенком. Она кричала на малыша, дергала его и заставляла есть.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Как привлечь няню к ответственности за жестокое обращение с ребенком

Видео, на котором зафиксирована грубое поведение няни, выложила в интернет мама малыша - Мирослава Храплевська. Действия няни, зафиксированные на видео, можно квалифицировать как легкие телесные повреждения, заявил адвокат юридической компании Альянс правовых сил Владимир Борецкий. Зафиксировать избиение ребенка можно или в медицинском учреждении, или обращаться в органы национальной полиции. Ответственностью может быть штраф, общественные или исправительные работы. Родители также имеют право требовать возмещения морального ущерба.

"Что касается уголовной ответственности, то это штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, это 850 грн, или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы сроком на один год. Это та ответственность, которую устанавливает государство. Это не лишает родителей возможности обращаться с гражданско-правовыми исками в рамках уголовного производства о возмещении причиненных убытков. Во-первых, это моральные страдания, которые также подтверждаются, во-вторых, они обращались к врачам и также у них были некоторые расходы на лечение", - пояснил адвокат.

Украинское законодательство почти не определяет статус няни. Закона, который прописывает, кто такая няня и каковы ее функции, фактически нет. Такое мнение высказал юрист Артур Лозицкий. Поэтому нужно заключать соглашения между няней и родителями. Впрочем, на практике соглашением не всегда пользуются даже агентства, отметил юрист. Мерой пресечения от неправомерных действий няни может стать видеонаблюдение в помещении.

"Стоит предупредить ее о том, что ведется видеонаблюдение, о том, что это ваш дом, вы хотите знать, что в нем происходит. Тогда можно будет сказать и в суде признавать такое доказательство надлежащим. То есть, можно сказать, что действия были зафиксированы, вы не имели цель зафиксировать, вы не собирались ее провоцировать, компрометировать, просто вы увидели, что это произошло. И это уже будет первым доказательством того, что действия такие были и они нанесли ущерб", - считает Лозицкий.

Как выбрать хорошую няню

Когда нанимаете няню на работу, нужно попросить документы. Среди них - паспорт, справка о несудимости и медицинская книжка - посоветовала соучредитель сервиса Кофе-Няня Ольга Щербина. В соглашении следует также прописывать функции няни, график работы, испытательный срок, зарплату, условия больничного и отпуска. Щербина также отметила - подбор няни - это индивидуальное дело, поэтому не всегда персонал, который подошел для одной семьи, подойдет для нужд другой. И вообще не всем детям подходит попечение няни.

"Если ребенок плачет, когда приходит мама, это значит - он ​​открывается перед мамой, и мы все должны это понимать. Потому что так кайфово, когда ребенок маме может рассказать все свои эмоции. Но если ребенок плачет, как только заходит няня, как только няня пытается без разрешения ребенка втиснуться в его личное пространство - это тоже нет, это баста, стоп. Требуйте от нянь соглашений. Потом вам будет комфортно и конкретно разговаривать с няней о каких-то изменениях в ее функционале, возможно, в ее зарплате", - говорит Щербина.

Внезапное появление родителей может проверить работу няни

Внезапное появление родителей может проверить работу няни. На первом этапе так советует действовать психотерапевт, семейный консультант-медиатор Мария Фабричева. Тревожным сигналом будет изменение поведения ребенка после того, как в доме появилась няня. Обязательно должен быть испытательный срок. Во время него родители наблюдают и оценивают поведение няни. Если кандидат открыто идет на подписание соглашения - это позитивный сигнал, считает психотерапевт. Весомым плюсом в пользу претендента будут также рекомендации и образование. Прислушиваться стоит и к интуиции самого ребенка.

"Дети живут миром эмоций, и они чувствуют очень тонко. Если ребенок во время встречи с няней, даже хорошо одетой, которая хорошо пахнет и имеет прекрасную мимику и творчески рассказывает о жизни, начинает плакать, сжиматься, замирать, - это признак того, что этот даже на 100% прекрасный человек не подходит вашему ребенку. Потому что ребенок чувствует то, что вы как взрослый человек не замечаете, не обращаете внимания", - говорит психотерапевт.

Сколько стоят услуги няни

Самые высокооплачиваемые няни - это персонал для младенцев в возрасте до одного года, рассказала в комментарии Радио НВ HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. Услуги таких нянь стоят в среднем тысячу гривен в сутки. Если ребенку нужны медицинские процедуры - до двух тысяч. Медицинское образование - обязательное требование для таких кандидатов.

Для детей дошкольного возраста также требуют няню с образованием - педагогическим или филологическим, ведь важна грамотная речь. Английский будет преимуществом.

По словам эксперта по подбору кадров Татьяны Пашкиной, иногда для мальчиков нанимают гувернеров-мужчин. Это могут быть семьи, в которых нет отца. Таких предложений работы - единицы, и чаще всего мужчин ищут через агентства.

Нянь дешевле тысяч 10-15 я не видела. Если меньше, то это неполный рабочий день

Есть также единичные предложения для няни в украиноязычные или русскоязычные семьи в Соединенные Штаты, европейские страны или Азербайджан. Зарплата для отечественных нянь - от 15 до 35 тысяч гривен.

"У нянь бывает разный функционал. Бывают няни, которые немножко домохозяйки, домработницы - она ​​там еще готовит или разогревает детям еду, стирает, убирает немного. Бывают ситуации, когда няня в формате гувернантки просто помогает готовить уроки, развивает и так далее, к домашнему очагу не имеет никакого отношения - это тоже влияет на стоимость. Но в принципе нянь дешевле тысяч 10-15 я не видела. Если меньше, то это неполный рабочий день", - рассказала Пашкина.

HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина также отметила - на вакансию няни ищут не только молодых кандидатов, но и старшего возраста. Верхний предел возраста может быть 50-55 лет. Всего на портале rabota.ua несколько сотен вакансий няни.