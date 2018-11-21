В Днепре неизвестный сообщил о минировании трех вокзалов и станций метро

В Днепре неизвестный сообщил о минировании вокзалов и станций метрополитена в городе.
По данным полиции, информация о минировании объектов инфраструктуры поступила в среду, 21 ноября, в 13:00.
Взрывотехники, кинологи и правоохранители обследовали территории Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Автовокзал и станции метро.
На Центральном ж/д вокзале эвакуировали 180 человек.
По данным Информатора, письмо по электронной почте пришло в СБУ, а затем на спецлинию спасателей.
В сообщении говорилось, что взрывы на объектах инфраструктуры должны произойти 22 ноября в 9:00 утра. При этом не уточнялось, какой именно вокзал заминирован, поэтому спецслужбы решили проверить все вокзалы города.
После проверки железнодорожных вокзалов взрывоопасных предметов не обнаружили. Специалисты проверяют автовокзал и станции метро.
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