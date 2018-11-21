21 ноября 2018, среда

В Днепре неизвестный сообщил о минировании трех вокзалов и станций метро

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На Центральном железнодорожном вокзале эвакуировали почти 200 человек
Фото: Информатор

На Центральном железнодорожном вокзале эвакуировали почти 200 человек

В Днепре неизвестный сообщил о минировании вокзалов и станций метрополитена в городе.

По данным полиции, информация о минировании объектов инфраструктуры поступила в среду, 21 ноября, в 13:00.

Взрывотехники, кинологи и правоохранители обследовали территории Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Автовокзал и станции метро.

На Центральном ж/д вокзале эвакуировали 180 человек.

По данным Информатора, письмо по электронной почте пришло в СБУ, а затем на спецлинию спасателей.

В сообщении говорилось, что взрывы на объектах инфраструктуры должны произойти 22 ноября в 9:00 утра. При этом не уточнялось, какой именно вокзал заминирован, поэтому спецслужбы решили проверить все вокзалы города.

После проверки железнодорожных вокзалов взрывоопасных предметов не обнаружили. Специалисты проверяют автовокзал и станции метро.

 

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