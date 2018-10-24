24 октября 2018, среда

В Днепре неизвестные обстреляли троллейбус и маршрутку

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В результате стрельбы общественный транспорт получил повреждения
Фото: Днерповская Панорама

В результате стрельбы общественный транспорт получил повреждения

В среду, 24 октября, неизвестные обстреляли в Днепре из пневматической винтовки троллейбус и маршрутку.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Днепропетровской области, стрельба велась из недостроенного здания рядом с площадью Гагарина.

В результате происшествия у общественного транспорта были разбиты окна. В то же время никто из пассажиров не пострадал.

Полиция устанавливает личность и местонахождение стрелка.

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