В Днепре неизвестные обстреляли троллейбус и маршрутку

В среду, 24 октября, неизвестные обстреляли в Днепре из пневматической винтовки троллейбус и маршрутку.
Как сообщили в управлении Нацполиции в Днепропетровской области, стрельба велась из недостроенного здания рядом с площадью Гагарина.
В результате происшествия у общественного транспорта были разбиты окна. В то же время никто из пассажиров не пострадал.
Полиция устанавливает личность и местонахождение стрелка.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования