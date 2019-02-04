В Днепре неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе с посетителями, двое пострадавших Сегодня, 09:57 410 Цей матеріал також доступний українською Пострадала владелица кофейни ГСЧС Пострадала владелица кофейни

В воскресенье, 3 февраля, неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади в Днепре.

По данным спасателей, кофейня находилась на первом этаже трехэтажного дома. Огонь удалось потушить в течение получаса.

Как сообщает ТСН, в этот момент в кафе находились посетители и персонал. Огонь охватил деревянную мебель.

В результате инцидента пострадала владельца заведения и одна из посетителей. Их госпитализировали с ожогами.

По данным СМИ, кафе могли поджечь из-за бизнес-конфликта.