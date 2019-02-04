В Днепре неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе с посетителями, двое пострадавших
Сегодня, 09:57
410
В воскресенье, 3 февраля, неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади в Днепре.
По данным спасателей, кофейня находилась на первом этаже трехэтажного дома. Огонь удалось потушить в течение получаса.
Как сообщает ТСН, в этот момент в кафе находились посетители и персонал. Огонь охватил деревянную мебель.
В результате инцидента пострадала владельца заведения и одна из посетителей. Их госпитализировали с ожогами.
По данным СМИ, кафе могли поджечь из-за бизнес-конфликта.