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В Днепре неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе с посетителями, двое пострадавших

Сегодня, 09:57
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Пострадала владелица кофейни

ГСЧС

В воскресенье, 3 февраля, неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади в Днепре.

По данным спасателей, кофейня находилась на первом этаже трехэтажного дома. Огонь удалось потушить в течение получаса.

Как сообщает ТСН, в этот момент в кафе находились посетители и персонал. Огонь охватил деревянную мебель.

В результате инцидента пострадала владельца заведения и одна из посетителей. Их госпитализировали с ожогами.

По данным СМИ, кафе могли поджечь из-за бизнес-конфликта.

Теги:   Пожар Днепр ГСЧС

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