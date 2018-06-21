В Днепре назначили проверку из-за работы срочников на бетонном заводе

Государственная специальная служба транспорта начала служебную проверку по факту привлечения военнослужащих-срочников к работе на частного предпринимателя Днепра.

В сюжете ТСН сообщалось, что срочников заставили грузить бетонные бордюры и тротуарную плитку на территории бетонного завода в Днепре. Срочники сообщили журналистам, что за работу получают по 35 гривен на двоих.

Как сообщили Радио Свобода в ведомстве, десять солдат-срочников 26-го объединенного отряда Госспецтрансслужбы действительно разгружали строительные материалы на строительстве двух казарм для военнослужащих ВСУ в селе Кодаки у города Днепр.

По словам начальника управления строительства и восстановления Госспецтрансслужбы Александра Циховского, руководство отряда было вынуждено пойти на такой шаг из-за экономии средств - на строительство казарм из госбюджета выделили 9,999 млн гривен вместо необходимых 15,42 млн гривен.

"Командир части заключил договор с бетонным предприятием на 110 000 гривен, чтобы не его работники, а солдаты срочной службы совершили работы по загрузке строительных материалов - бордюрного камня, цемента и т.д., чтобы сэкономить и еще и заработать деньги. Все документы - копии договоров, копии актов выполненных работ и т.д. - у нас есть. Все необходимые средства руководитель этого предприятия перечислял в воинскую часть", - подчеркнул Циховский.

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Представитель Госспецтрансслужбы пояснил, что информация СМИ об оплате военным в размере 35 гривен была подана некорректно. Эти деньги, по его словам, - инициатива самого директора предприятия. "Он давал солдатам на воду. Он не был обязан это делать, он просто пожалел солдат", - отметил он.

Циховский добавил, что служебная проверка назначена из-за неуставной формы одежды и действий старшего, который должен был сразу предоставить журналистам объяснения и показать им все необходимые документы.