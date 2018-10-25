В Днепре националисты С14 облили краской памятник комсомольцам

В четверг, 25 октября, в Днепре облили красной краской памятник комсомольцам, установленный в центре города на Соборной площади.
Как сообщает Радио Свобода, вандалы залили краской фигуры комсомольцев и подножие монумента. На стене рядом написали "Нет красному террору" и "Смерть палачам".
По факту осквернения памятника местная полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство).
Националистическая организация С14 Днепр взяла на себя ответственность за акт вандализма. В организации сообщили, что таким образом они поздравили коммунистов с октябрьским переворотом, который отмечается 25 октября (по старому стилю).
Бронзовый памятник комсомольцам на Соборной площади появился в 2010 году. Монумент открыли в честь 90-летия создания комсомольских организаций Днепропетровской области.
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