25 октября 2018, четверг

В Днепре националисты С14 облили краской памятник комсомольцам

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Памятник комсомольцам залили красной краской
Фото: Информатор

Памятник комсомольцам залили красной краской

В четверг, 25 октября, в Днепре облили красной краской памятник комсомольцам, установленный в центре города на Соборной площади.

Как сообщает Радио Свобода, вандалы залили краской фигуры комсомольцев и подножие монумента. На стене рядом написали "Нет красному террору" и "Смерть палачам".

По факту осквернения памятника местная полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство).

Националистическая организация С14 Днепр взяла на себя ответственность за акт вандализма. В организации сообщили, что таким образом они поздравили коммунистов с октябрьским переворотом, который отмечается 25 октября (по старому стилю).

Бронзовый памятник комсомольцам на Соборной площади появился в 2010 году. Монумент открыли в честь 90-летия создания комсомольских организаций Днепропетровской области.

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