В Днепре мужчина крушил палкой припаркованные автомобили - видео

В центре Днепра неизвестный мужчина разбивал палкой припаркованные на улице автомобили.

Хулиганские действия мужчины сняли на видео случайные прохожие, передает ТСН.

Как видно на опубликованных кадрах, первой его жертвой стал Porsche Cayenne, однако потом он переключил свое внимание и на другие машины.

Причины такого поведения мужчины неизвестны, однако, по словам очевидцев, вероятно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали дебошира и доставили его в участок.