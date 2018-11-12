12 ноября 2018, понедельник

В Днепре мужчина крушил палкой припаркованные автомобили - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В итоге мужчину задержали сотрудники полиции
Скриншот

В итоге мужчину задержали сотрудники полиции

В центре Днепра неизвестный мужчина разбивал палкой припаркованные на улице автомобили.

Хулиганские действия мужчины сняли на видео случайные прохожие, передает ТСН.

Как видно на опубликованных кадрах, первой его жертвой стал Porsche Cayenne, однако потом он переключил свое внимание и на другие машины.

Причины такого поведения мужчины неизвестны, однако, по словам очевидцев, вероятно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали дебошира и доставили его в участок.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове