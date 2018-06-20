В Днепре митингующие пытались прорваться в мэрию из-за молчания власти по поводу планов застроить территорию школы

В Днепре активисты во время пикета у мэрии предприняли попытку прорваться в офис муниципалитета, поскольку сначала никто из представителей власти не вышел к ним.

Инициативная группа собрала подписи под петицией против застройки участка вокруг школы №10, где расположены школьные мастерские и детская площадка.

Об этом сообщает Радио Свобода с места событий.

По словам одного из родителей, присутствующих на митинге, двор их учебного заведения пока оградила фирма-застройщик: на месте детской площадки и школьных мастерских собираются возводить 9-этажку. Застройщиком является ООО Промпоставка-А.

Однако, активисты настаивают, что по этому вопросу не было общественных слушаний и называют строительство незаконным. А школьные мастерские сначала были сданы в аренду, а затем приватизированы неизвестным владельцем.

Как заявляют родители, согласно нормам, школа должна иметь 2 гектара прилегающей территории, а у их заведения и так было около полутора. Родители учеников создали электронную петицию.

Сначала к пикетчикам никто не вышел, однако после попытки прорыва в мэрию, к ним вышла представительница департамента гуманитарной политики и взяла петицию с требованиями митинга.

Отмечается, что в городе уже есть прецеденты, когда застройщики посягали на школьные участки. Речь идет о случае с ОУЗ №19. Она расположена в центре города и вплотную возле школы начали строить многоэтажку. Мэрия в итоге признала объект незаконным и вывесила на недострое плакат: "Это строительство является незаконным".

Мэр Днепра Борис Филатов обвинил участников митинга в привлечении сторонних лиц и пообещал принять родителей учеников 10-й школы в понедельник.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева отменил незаконное решение Соломенского райсуда, который признал за гражданином Вьетнама право собственности на 9-этажный жилой дом, построенный вопреки Генеральному плану.