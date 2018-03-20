В Днепре из-за прорыва трубы 36 многоквартирных домов остались без тепла

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В Днепре коммунальный коллапс из-за прорыва труб
Фото: dp.informator.ua

В Днепре коммунальный коллапс из-за прорыва труб

При невесенней погоде в Днепре 36 многоквартирных домов и один роддом остались без теплоснабжения из-за порыва теплотрассы под землей.

Об этом сообщает 5 канал.

В результате горячая вода затопила подвал одного из 5-этажных домов. Сотрудники коммунальных служб откачивали воду и пообещали ликвидировать аварию уже к вечеру.

Местное издание Информатор пишет, что около 9 утра во вторник, 20 марта, также произошел порыв трубы с питьевой водой на пересечении улиц Жуковского и Шевченко.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, из-за масштабного прорыва трубы в Киеве на Соломенке образовалась "сауна" на дороге.

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