В Днепре и Запорожье прошли акции за запрет животных в цирках

В акции в Днепре приняли участие примерно 30 человек

3 февраля в Днепре более 30 зоозащитников и волонтеров, которые занимаются животными, пикетировали здание Днепропетровского государственного цирка, требуя запрета в Украине цирков с выступлениями животных и протестуя против жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственного корреспондента.

Среди организаторов акции - UAnimals и Клуб социального развития. Акцию приурочили к началу нового сезона в цирке и презентации нового циркового шоу Цирк на воде.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями Цирк - концлагерь для животных, Животное - личность, а не игрушка, а также фотографии с изображением диких животных в вольерах.

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Участники акции скандировали: "Родители, прекратите навязывать детям цирк с животными!".

Соорганизатор мероприятия Локи Джей фон Дорн рассказал, что на шоу, которое предшествовало новому, зоозащитники сняли несколько видеороликов, на которых, как они отмечают, зафиксирована жестокость артистов к животным: тигры и львы выглядят истощенными и больными, а один из хорьков, участвовавших в спектакле, неподвижно лежит на арене.

"Цирк на воде? Как морские животные могут содержаться в условиях цирка? Для морского животного предусмотрено содержание в бассейне глубиной хотя бы 2 метра, этого нет в нашем цирке", - возмутился он.

Во время протеста к активистам не вышел никто из администрации цирка. В дирекции цирка заявили, что у них выходной, и они не собираются комментировать акцию. Кроме того, в администрации отказали журналистам, которые хотели пройти за кулисы вместе с сотрудниками цирка, чтобы посмотреть на условия содержания животных.

В сообщении также отмечается, что пикет не повлиял на количество посетителей.

Как сообщается на странице UAnimals в Facebook, аналогичная акция прошла 3 февраля и в Запорожье.

Напомним, 27 января 2018 активисты Харькова и Киева вышли на акции протеста против использования животных в цирковых представлениях.