Россия ночью массированно атаковала дронами Днепр и Кривой Рог, повреждена инфраструктура, возникли перебои со светом

Россия нанесла новый массированный удар БпЛА по Кривому Рогу и Днепру, 10 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 10 января, массированно атаковали дронами Днепропетровскую область , повреждена инфраструктура, пострадали три человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.

В Днепре и Кривом Роге в результате атаки начались перебои с электроснабжением, возникли пожары. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

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Фото: Александр Ганжа / Telegram

Также в областном центре горел гаражный кооператив, пострадал 34-летний мужчина. В Кривом Роге пострадали 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул впоследствии добавил, что Россия атаковала несколько объектов инфраструктуры города, в результате чего без света Саксаганский и часть Покровского районов.

В городе одна крупная котельная остается без питания от сети из-за аварийной остановки, работы продолжаются. Подача воды осуществляется во всех районах, насосные станции работают от сети и частично на генераторах.

По данным ОВА, противовоздушная оборона ночью обезвредила над Днепропетровской областью 27 дронов.

Фото: Александр Ганжа / Telegram

Ночью в Днепре и Кривом Роге были слышны взрывы, Суспільне сообщало о перебоях со светом в регионе.

8 января ДТЭК писал, что энергетики вернули свет для 694 тысяч семей в Днепропетровской области после масштабного обстрела, который произошел вечером 7 января.