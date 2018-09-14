В Днепре госпитализировали 17 учеников одной из школ: подробности

В Днепре госпитализировали 17 учеников. Медики выясняют обстоятельства. Подробности - в сюжете Радио НВ.

В состоянии средней тяжести в инфекционных отделениях различных больниц города находятся ученики разного возраста школы №62, сообщили в Днепровском горсовете. По словам мэра города Бориса Филатова, причины инцидента пока неясны.

Филатов также попросил представителей горсовета не распространять панические слухи. Он пообещал, что с мэрского фонда будут выделены необходимые для реабилитации детей средства.

В школу не пришло 250 учеников

Первые признаки плохого самочувствия проявились 12 сентября в учеников начальных классов, рассказала журналистам исполняющая обязанности директора школы №62 Елена Назаренко. По ее словам, нескольким школьникам стало плохо еще до посещения столовой. По той информации, которую она получает от больниц, отравления пока не подтверждено.

"Детям стало плохо и они начали рвать. Никакого подтверждения, что это было отравление, у меня не было. Я сегодня связывалась с заведующим 56 больницы детской. Она говорила, что у них 9 человек лежит в стационаре. Сегодня в школе нет 250 учеников - это 30%. Мы сообщили родителям, что в школу приймать будем только при наличии справки. Непонятно, что это за инфекция", - сообщила Назаренко.

На данный момент, столовая школы работает в обычном режиме. Решается, будет ли она закрыта на карантин.

Как сообщили в горсовете, была создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы и их ближайшего окружения. Обследуют также персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.

Напомним, что полиция Днепра начала досудебное расследование по факту массового заболевания детей в школе №62.

"Сейчас в больницы Днепра доставлены 17 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Ученики одной из школ жаловались на ухудшение самочувствия. Сейчас устанавливается диагноз. На месте работали сотрудники ювенальной превенции", - рассказала Старчевская.

Смотрите также

Ранее сообщалось, что в июле 12 детей отравились в частном лагере Славутич Киевской области. Госпродпотребслужба сообщила, что в пищеблоке лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору. 12 сентября восьмилетняя девочка, которая находилась в коме после отравления в Славутиче, умерла.