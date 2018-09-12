В Днепре двухлетний ребенок остался практически невредимым после падения с 10-го этажа

С балкона на 10-м этаже одного из многоквартирных домов Днепра выпала двухлетняя девочка, оставленная родителями без присмотра.

Как сообщает ТСН, висящего на карнизе ребенка заметили соседи, которые сразу же поспешили на помощь.

Выбив дверь в квартиру, один из мужчин выскочил на балкон и успел схватить девочку, однако она выскользнула и полетела вниз.

К счастью ребенок зацепился за веревки для сушки одежды этажом ниже, где ее в итоге и спасли.

В результате инцидента девочка практически не пострадала.