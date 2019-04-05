В Днепре двух чиновников Нацполиции приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничество
Индустриальный
районный суд Днепра вынес приговор двум полицейским чиновникам, уличенным во
взяточничестве.
Как сообщили в
Службе безопасности Украины, начальник отдела управления уголовного розыска и
старший оперуполномоченный главного управления Нацполиции Днепропетровской
области вымогали у местной жительницы взятку в размере $2 тысяч.
В такую сумму злоумышленники
оценили свое содействие в розыске ее автомобиля.
Согласно решению
суда, оба полицейских приговорены к пяти годам лишения свободы.