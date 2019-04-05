В Днепре двух чиновников Нацполиции приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничество 5 апреля, 11:07 312 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Полицейские вымогали взятку за розыск угнанного автомобиля Нацполиция

Индустриальный районный суд Днепра вынес приговор двум полицейским чиновникам, уличенным во взяточничестве.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, начальник отдела управления уголовного розыска и старший оперуполномоченный главного управления Нацполиции Днепропетровской области вымогали у местной жительницы взятку в размере $2 тысяч.

В такую ​​сумму злоумышленники оценили свое содействие в розыске ее автомобиля.

Согласно решению суда, оба полицейских приговорены к пяти годам лишения свободы.