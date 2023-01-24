В Днепре до 26 января остановили работу электротранспорта

24 января, 03:28
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Троллейбусы в Днепре обещают заменить автобусами (Фото:Наш Город Live/Facebook)

Троллейбусы в Днепре обещают заменить автобусами (Фото:Наш Город Live/Facebook)

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета сообщили, что работа электротранспорта в городе остановлена до 26 января.

"Городские власти прилагают все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов", - заявил горсовет.

До начала российских атак на энергетическую систему Украины в Днепре работали 14 трамвайных и 20 троллейбусных маршрутов, а также одна линия метрополитена.

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https://www.youtube.com/watch?v=Kdznij7otx4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электричество Электроснабжение Город Днепр Электротранспорт

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