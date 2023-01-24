В Днепре до 26 января остановили работу электротранспорта 24 января, 03:28 Троллейбусы в Днепре обещают заменить автобусами (Фото:Наш Город Live/Facebook)

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета сообщили, что работа электротранспорта в городе остановлена до 26 января.



"Городские власти прилагают все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов", - заявил горсовет.



До начала российских атак на энергетическую систему Украины в Днепре работали 14 трамвайных и 20 троллейбусных маршрутов, а также одна линия метрополитена.



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