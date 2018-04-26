В Днепре демонтируют застекленные балконы с исторических зданий

Городской совет Днепра принял решение о демонтаже пластиковых и остекленных балконов и лоджий на фасадах исторических зданий.

Специальная комиссия муниципалитета вместе с владельцами будет решать о размере компенсации в таких случаях. Приглашать на ее заседания будут также и владельцев балконов и лоджий.

"Компенсации из городского бюджета будут выделять, чтобы поощрить людей добровольно демонтировать пластик и стекло", - говорится в сообщении горсовета.

Сейчас в городе уже реставрируют 10 таких фасадов. Частично с балконов убрали остекление, не включенное в техническую документацию и которое портит внешний вид.

Работы по реставрации фасадов исторических зданий продолжаются.

Напомним во Львове власть назначила штрафы владельцам квартир, которые установили пластиковые окна и провели перепланировку исторических зданий.