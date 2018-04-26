В Днепре демонтируют застекленные балконы с исторических зданий

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Днепр объявил большую реконструкцию
Фото: dp.informator.ua

Днепр объявил большую реконструкцию

Городской совет Днепра принял решение о демонтаже пластиковых и остекленных балконов и лоджий на фасадах исторических зданий.

Специальная комиссия муниципалитета вместе с владельцами будет решать о размере компенсации в таких случаях. Приглашать на ее заседания будут также и владельцев балконов и лоджий.

"Компенсации из городского бюджета будут выделять, чтобы поощрить людей добровольно демонтировать пластик и стекло", - говорится в сообщении горсовета.

Сейчас в городе уже реставрируют 10 таких фасадов. Частично с балконов убрали остекление, не включенное в техническую документацию и которое портит внешний вид.

Работы по реставрации фасадов исторических зданий продолжаются.

Напомним во Львове власть назначила штрафы владельцам квартир, которые установили пластиковые окна и провели перепланировку исторических зданий.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове