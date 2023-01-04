В Днепре демонтировали памятники Ефиму Пушкину и Александру Матросову

4 января, 15:25
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Демонтаж памятника Ефиму Пушкину в Днепре, 4 января (Фото:Суспільне)

Демонтаж памятника Ефиму Пушкину в Днепре, 4 января (Фото:Суспільне)

В среду, 4 января, в Днепре демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, более известный как танк.

Об этом сообщает Суспільне.

С помощью спецтехники коммунальщики сняли его с постамента и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий. Журналисты не уточняют, на какое именно предприятие, однако ранее мэр Днепра Борис Филатов говорил, что все демонтированные памятники будут отвозить на КП Зооконтроль.

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Кроме того, в городе был демонтирован памятник Герою Советского Союза Александру Матросову.

Демонтаж памятника Александру Матросову в Днепре (Фото: Суспільне)
Демонтаж памятника Александру Матросову в Днепре / Фото: Суспільне

В Днепре продолжают сносить памятники, которые связаны с историей РФ или СССР. Так, 26 декабря демонтировали памятники российскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику Валерию Чкалову.

16 декабря в городе уже демонтировали памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.

В общей сложности горсовет принял решение демонтировать около 10 монументов, связанных с РФ и СССР, в том числе памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   СССР Памятники Демонтаж Снос памятников Декоммунизация в Украине Город Днепр Война России против Украины

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