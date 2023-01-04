В Днепре демонтировали памятники Ефиму Пушкину и Александру Матросову 4 января, 15:25 Демонтаж памятника Ефиму Пушкину в Днепре, 4 января (Фото:Суспільне)

В среду, 4 января, в Днепре демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, более известный как танк.

Об этом сообщает Суспільне.

С помощью спецтехники коммунальщики сняли его с постамента и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий. Журналисты не уточняют, на какое именно предприятие, однако ранее мэр Днепра Борис Филатов говорил, что все демонтированные памятники будут отвозить на КП Зооконтроль.

Видео дня

Кроме того, в городе был демонтирован памятник Герою Советского Союза Александру Матросову.

Демонтаж памятника Александру Матросову в Днепре / Фото: Суспільне

В Днепре продолжают сносить памятники, которые связаны с историей РФ или СССР. Так, 26 декабря демонтировали памятники российскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику Валерию Чкалову.

16 декабря в городе уже демонтировали памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.

В общей сложности горсовет принял решение демонтировать около 10 монументов, связанных с РФ и СССР, в том числе памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.

