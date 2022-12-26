В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову 26 декабря, 16:50 В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову (Фото:Суспільне)

В Днепре 26 декабря демонтировали памятники российскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику Валерию Чкалову.

Как сообщает Суспільне, коммунальщики сняли их с постаментов с помощью спецтехники и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

16 декабря в городе уже демонтировали памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.

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В общей сложности горсовет принял решение демонтировать около 10 монументов, связанных с РФ и СССР, в том числе памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.

Демонтированные памятники российским деятелям перенесут на территорию коммунального предприятия Зооконтроль.

