В Днепре демонтировали памятник Пушкину
Демонтаж памятника Пушкину в Днепре, 16 декабря (Фото:9 канал)
В пятницу, 16 декабря, в Днепре коммунальщики демонтировали памятники Александру Пушкину. Он находился в центре города на проспекте, который недавно имел его имя, а теперь называется Леси Украинки.
Об этом сообщает 9 канал.
Демонтаж провели в соответствии с решением горсовета.
На очереди — памятник Максиму Горькому, Чкалову, Александру Матросову и Ефиму Пушкину.
В общей сложности демонтируют около 10 монументов.
Все демонтированные памятники будут находиться на территории КП Зооконтроль.
Также в Днепре продолжают избавляться от символов советской власти. Еще в мае 2022 года коммунальные службы демонтировали более десятка памятных знаков, установленных в советское время.
16 ноября в Днепре проспект Пушкина был переименован в проспект Леси Украинки.