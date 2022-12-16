В Днепре демонтировали памятник Пушкину 16 декабря, 19:40 Демонтаж памятника Пушкину в Днепре, 16 декабря (Фото:9 канал)

В пятницу, 16 декабря, в Днепре коммунальщики демонтировали памятники Александру Пушкину. Он находился в центре города на проспекте, который недавно имел его имя, а теперь называется Леси Украинки.

Об этом сообщает 9 канал.

Демонтаж провели в соответствии с решением горсовета.

На очереди — памятник Максиму Горькому, Чкалову, Александру Матросову и Ефиму Пушкину.

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В общей сложности демонтируют около 10 монументов.

Все демонтированные памятники будут находиться на территории КП Зооконтроль.

Также в Днепре продолжают избавляться от символов советской власти. Еще в мае 2022 года коммунальные службы демонтировали более десятка памятных знаков, установленных в советское время.

16 ноября в Днепре проспект Пушкина был переименован в проспект Леси Украинки.