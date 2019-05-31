В Днепре чиновника горсовета уличили в тендерных махинациях
Правоохранители задержали ведущего специалиста коммунального предприятия городского совета Днепра.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, чиновника уличили в получении взятки от местного жителя, который обратился к нему относительно предоставления в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности.
За свое содействие во время тендера горсовета злоумышленник потребовал от предпринимателя $2 тысячи.
Правоохранители задержали чиновника во время получения указанной взятки. В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).