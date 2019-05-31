В Днепре чиновника горсовета уличили в тендерных махинациях 31 мая, 13:59 Цей матеріал також доступний українською pasja1000/pixabay Чиновник попался на взятке в $2 тысячи pasja1000/pixabay

Правоохранители задержали ведущего специалиста коммунального предприятия городского совета Днепра.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, чиновника уличили в получении взятки от местного жителя, который обратился к нему относительно предоставления в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности.

За свое содействие во время тендера горсовета злоумышленник потребовал от предпринимателя $2 тысячи.

Фото: ГПУ

Правоохранители задержали чиновника во время получения указанной взятки. В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).