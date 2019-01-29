В Днепре бронированный внедорожник обстреляли из РПГ Вчера, 22:56 2113 Цей матеріал також доступний українською Информатор Стреляли во время движения авто Информатор

Во вторник вечером, 29 января, в Днепре неизвестные выстрелили из ручного противотанкового гранатомета по автомобилю Toyota.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорная в Соборном районе.

В результате нападения ни водитель, ни пассажир внедорожника не пострадали. Полиция начала расследование по статье "покушение на убийство" (ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По данным Информатора, выстрел из РПГ осуществили во время движения автомобиля. Стреляли или с заброшенного здания, или автомобиля Mercedes.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщили, что в бронированной Toyota находился гражданин Грузии.

Фото: полиция