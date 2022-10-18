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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ

Днем в понедельник, 17 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область, ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры.

Больше деталей Тимошенко пообещал обнародовать позже.

По его словам, объект серьезно поврежден.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Днепре оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

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