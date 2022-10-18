В Днепре оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры: есть серьезные повреждения — ОП
В Днепре оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)
Утром во вторник, 18 октября, российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, объект серьезно поврежден.
На месте атаки работает ГСЧС.
Больше деталей Тимошенко пообещал обнародовать позже.
Днем в понедельник, 17 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область, ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры.