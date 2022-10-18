В Днепре оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры: есть серьезные повреждения — ОП

18 октября, 08:46
Поделиться:
В Днепре оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

В Днепре оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

Утром во вторник, 18 октября, российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, объект серьезно поврежден.

На месте атаки работает ГСЧС.

Больше деталей Тимошенко пообещал обнародовать позже.

Видео дня

Днем в понедельник, 17 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область, ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Город Днепр Кирилл Тимошенко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X