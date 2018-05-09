В Днепре агентов спецслужб РФ разоблачили на подготовке провокационных телесюжетов

Такие флаги должны были размещать в областном центре в местах массового пребывания людей

В Днепре сотрудники СБУ разоблачили группу агентов российских спецслужб, осуществлявших подготовку провокационных телевизионных материалов в интересах России.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что местный житель, который является активистом одной из пророссийских общественных организаций, в марте 2018 был завербован спецслужбами РФ. По заданию "кураторов" злоумышленник вместе с соратниками должны были изготовить флаги с запрещенной в Украине символикой тоталитарных режимов. Указанная "продукция" предусматривалась для размещения в областном центре в местах массового пребывания людей. Результаты своей "работы" в виде фото- и видеоматериалов агитаторы должны были передавать представителям спецслужб РФ для подготовкы фейковых сюжетов российскими телеканалами", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками денежного вознаграждения из Москвы в виде предоплаты за совершение противоправных действий в Украине.

По информации СБУ, основные усилия агентов Кремля были направлены на дестабилизацию обстановки в Днепре как раз накануне Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. С этой целью планировались подготовка деструктивных материалов с призывами к восстановлению СССР, инспирации настроений населения против патриотических объединений граждан и столкновений во время проведения массовых мероприятий.

В ходе следственных действий зафиксированы неопровержимые доказательства причастности России к организации подготовки провокационных материалов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве директора Россотрудничества облили зеленкой и грязью.