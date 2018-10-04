В Днепре 61-летний пенсионер повредил 40 автомобилей - видео

Сообщения о порче машин начали поступать с марта 2018 года

Правоохранители задержали в Днепре 61-летний мужчину, который испортил 40 припаркованных автомобилей.

Как сообщается, он выходил ночью на улицу и бросал в лобовое стекло машин камни, а когда срабатывала сигнализация, убегал.

Заявления о поврежденных автомобилях в Приднепровском жилмассиве начали поступать в полицию еще с марта текущего года.

Установить личность хулигана удалось благодаря записям с камер наружного наблюдения, на которых были зафиксированы правонарушения.

Мотивы пенсионера на данное время не известны, однако отмечается, что он находится на учете у врача-психиатра.