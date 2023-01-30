Из-за обстрела Херсонского порта в Днепр вытекли нефтепродукты
В настоящее время силами экипажа судна удалось локализовать утечку нефтепродуктов (Фото:t.me/khersonskaODA)
Из-за обстрела Херсонского порта российскими оккупантами произошла утечка нефтепродуктов в Днепр. Повреждение получили два судна, принадлежащих иностранным компаниям.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Отмечается, что российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, принадлежащих иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
В настоящее время силами экипажа судна удалось локализовать излияние нефтепродуктов, добавили в ОВА.