Из-за обстрела Херсонского порта в Днепр вытекли нефтепродукты

30 января, 00:04
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В настоящее время силами экипажа судна удалось локализовать утечку нефтепродуктов (Фото:t.me/khersonskaODA)

В настоящее время силами экипажа судна удалось локализовать утечку нефтепродуктов (Фото:t.me/khersonskaODA)

Из-за обстрела Херсонского порта российскими оккупантами произошла утечка нефтепродуктов в Днепр. Повреждение получили два судна, принадлежащих иностранным компаниям.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Отмечается, что российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, принадлежащих иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

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В настоящее время силами экипажа судна удалось локализовать излияние нефтепродуктов, добавили в ОВА.

https://www.youtube.com/embed/gPFG6xOVYhA
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нефть Херсон Херсонская область Нефтепродукты Война в Украине Река Днепр Война России против Украины

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