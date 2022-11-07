Генштаб сообщил об огромных потерях РФ в Донецкой области 7 ноября, 07:22 В районе населенного пункта Майорск оккупанты теряют до 30 убитыми ежедневно (Фото:Генштаб)

В районе населенного пункта Майорск Донецкой области ежедневные потери российских оккупантов составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.

Также отмечается, что в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники РФ. Уничтожены пять боевых машин, еще четыре получили повреждения.

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В населенном пункте Лисичанск Луганской области был нанесен удар по подразделению батальона Ахмат.

Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается РФ.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ уничтожили 75930 российских военных.

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