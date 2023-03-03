«Железная украинизация». В Дії запустили опрос касательно переименования Юго-Западной железной дороги 3 марта, 11:23 В Дії начали опрос касательно переименования Юго-Западной железной дороги (Фото:t.me/zedigital)

В Дії запустили опрос касательно переименования Юго-Западной железной дороги, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в пятницу, 3 марта, в Telegram.

«Запускаем новый опрос в Дії вместе с Укрзализныцей. Вы сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы у нее больше не было связи со страной-агрессором», — говорится в сообщении.

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Федоров рассказал, что географически она находится на севере Украины, но получила название еще во времена российской империи, когда Украину считали ее юго-западной частью.

Украинцы могут выбрать из четырех вариантов.

«Заходите в Дію и присоединяйтесь к украинизации железной дороги. Опрос будет продолжаться до 10 марта», — добавил он.

В Дії запустили опрос касательно 8 марта. Украинцам предлагают ответить, оставить ли Международный женский день 8 марта выходным днем в Украине или сделать его рабочим.