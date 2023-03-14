В ответ на мобилизацию в РФ. Будут ли выдавать повестки в ДІЇ

14 марта, 17:06
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Мобилизация 2023: будут ли выдавать повестки в ДІЇ военнообязанным (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Мобилизация 2023: будут ли выдавать повестки в ДІЇ военнообязанным (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Украине повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет. В органах учета военнообязанных, призывников и резервистов анонсировали подключение реестров к действию. Рассказываем, возможна ли выдача повесток онлайн через ДІЯ в Украине.

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Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 20 мая 2023 года. Во время всеобщей мобилизации и военного положения военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Законодательством не предусмотрены места, где можно выдавать повестки, поэтому их выдают на улицах и во всех публичных местах.

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Распространяются слухи о том, что повестки будут выдаваться в сервисе для получения услуг в ДІЯ. В Минцифре уже не раз подчеркивали, что выдачи повесток в сервисе ДІЯ не будет.

После публичного заявления главы областного Харьковского территориального центра комплектования Владимира Арапа, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник пояснил NV, возможна ли выдача повесток через ДІЮ и интеграция электронного реестра учета военнообязанных, резервистов и призывников с сервисом ДІЯ.

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«О военном учете — данные о военнообязанных находятся в реестре Оберіг, который принадлежит Минобороны. К действию этот реестр не имеет никакого отношения, потому что действие — это не реестр. В ДІЇ повесток не будет», — подчеркнул он.

«Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в вышедшей нормативке. Как видим, там вопрос ДІЇ вообще не стоит», — добавил он в комментарии Центра противодействия дезинформации.

Начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап заявил, что после успешного заполнения системы учета «Оберіг» может начаться выдача повесток в действии, вызвав новое обсуждение темы.

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Отвечая на вопрос журналиста издания Объектив, полковник отметил, что электронная система учета военнообязанных существует еще до начала вторжения России 24 февраля 2022: «Была создана программа „Оберіг“, в которую вносятся все военнообязанные, призывники».

По словам полковника, база реестра «Оберіг» быстро набирается, и мужчины будут получать повестки через ДІЮ в электронном виде.

«База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к действию. Люди смогут даже получать повестки через действие, и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет», — добавил Арап.

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Кто имеет право вручать повестку

По пункту 56 Положения об уведомлении граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытии на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Законодательством предусмотрено, что вручение повесток военнообязанным осуществляют уполномоченные на это лица:

  • представители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
  • представители учебных заведений;
  • должностные лица районного (городского) ТЦК.
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При вручении повестки граждане Украины имеют право проверить служебное удостоверение осуществляющего это лицо.

Для вручения повестки у уполномоченных лиц должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК с указанными фамилиями лиц или его копия.

Для выдачи повесток на работе нужно распоряжение руководителя ТЦК для руководства компании, учреждения, организации.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины

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