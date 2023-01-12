В девяти областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии — Укрэнерго 12 января, 11:37 В Украине растет потребление электроэнергии из-за сильного похолодания (Фото:Jakub Pabis/Unsplash)

По состоянию на 11.00 четверга, 12 января, в Украине сохраняется значительный дефицит мощности. В девяти областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, они уже превышены в девяти областях.

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Там добавили, что общий дефицит в энергосистеме — это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре.

Кроме этого, под контролем оккупантов находятся ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку РФ готовится нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре.

