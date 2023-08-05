В девяти населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей — Минреинтеграции 5 августа, 13:31 Эвакуация (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В девяти населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Донецкой ОГА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Об этом сообщает Минреинтеграции в Telegram.

Отмечается, что участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Доеччины, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий. Среди них Ямполь, Заречное, Торское, Опишуватка, Никоноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское и Рай-Александровка.

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Из-за сложной ситуации с безопасностью и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 130 детей.

Сообщается, что также был рассмотрен вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. Из пятикилометровой опасной зоны там уже эвакуированы 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте региона людей не осталось.

17 июля Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района. Такие действия связаны с постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.



16 июля сообщалось об эвакуации всех жителей из освобожденных в июне 2023 года населенных пунктов Великоновоселковской громады Донецкой области.

Начиная с субботы, 15 июля, в Сумской области запущен бесплатный поезд, который будет следовать ежедневно в Киев. Жителей приграничных территорий Сумской области эвакуируют из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ.

Отмечалось, что всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке в Вышгородском районе.