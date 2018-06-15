15 июня 2018, пятница

В детском лагере в Запорожской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции

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За медицинской помощью обратились 28 детей
Фото: consumer.gov.ua

За медицинской помощью обратились 28 детей

В Запорожской области среди отдыхающих в оздоровительном комплексе Маяк зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Как сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы, в медицинский пункт лагеря с жалобами на расстройство желудка обратились 30 человек, 28 из которых дети.

"Состояние больных, обратившихся за медицинской помощью, было легкой и средней степени тяжести. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13 отрядах из 19 (от 1 до 4 больных детей в каждом). Начато санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование заведения", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время обследования был установлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Луганской области на благотворительном мероприятии отравились 15 детей.

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