В детском корпусе киевской психиатрической больницы им. Павлова произошел пожар

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Пожар начался вечером в кабинете на четвертом этаже
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві у Facebook

Пожар начался вечером в кабинете на четвертом этаже

Вечером 3 февраля в детском корпусе киевской городской психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103 произошел пожар.

Как сообщается на странице в Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о пожаре поступила в 17:35.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже. Пожар на площади 15 квадратных метров удалось локализовать в 18:12, а в 18:19 - полностью ликвидировать.

Во время пожара эвакуировали 17 детей, никто не пострадал.

На месте возгорания, кроме спасателей, работала также полиция, которая должна установить его причины.

Напомним, 4 января сообщалось о серьезном пожаре на ул. Еленовской в Киеве.

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