В детской больнице Тернополя произошел пожар, один человек пострадал

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Пожарные спасли 17 детей
Фото: ГСЧС

Пожарные спасли 17 детей

В среду, 14 февраля, в Тернополе произошел пожар в городской детской коммунальной больнице, в результате один медицинский работник пострадал.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в подвальном помещении одного из корпусов, горели материли в архивном помещении. Ориентировочная площадь пожара составила 30 кв.м.

По словам спасателей, дым быстро распространился по помещениям больницы, существовала угроза отравления угарным газом. Поэтому было принято решение об эвакуации пациентов и персонала.

Персонал больницы оперативно перевел 107 детей в незадымленные помещения, остальных эвакуировали спасатели.

"Пожарные с помощью спецсредств спасли 18 человек, из них 17 детей и одного медицинского работника, пострадавшего в результате пожара. Вывели на свежий воздух 31 ребенка и 60 взрослых", - говорится в заявлении ГСЧС.

В результате пожара работница архива 1951 года получила ожоги пальцев и отравилась угарным газом, она госпитализирована.

В настоящее время пожар в больнице полностью ликвидирован. Причины и материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, что 12 февраля в студенческом общежитии № 4 Ужгородского национального университета произошел пожар, из-за сильного задымления из здания эвакуировали 300 студентов.

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