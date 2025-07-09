В детских садах оккупированного Энергодара зафиксирована вспышка отравлений после поставок мяса из РФ

Во временно оккупированном Энергодаре вспыхнули отравления среди детей после поставки мяса из РФ (Фото: Дмитрий Орлов / Telegram)

В детских садах временно оккупированного Энергодара Запорожской области зафиксирована вспышка отравлений после поставки «социального» мяса из РФ.

Об этом сообщают партизаны из движения Желтая лента.

Отмечается, что партию «социального мяса» привезли туда из Белгорода по приказу российского Департамента образования.

Только за одну неделю в городскую больницу обратилось 17 детей с симптомами отравления, нескольким из них пришлось вызывать скорую во второй раз, потому что даже после промывания желудка в больнице лучше не становилось.

Как пишут партизаны, такие инциденты, вероятно, могут происходить и в других городах.