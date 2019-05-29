В Деснянском районе Киева в отделении ПриватБанка взорвали банкомат
В ночь на 29 мая в Деснянском районе Киева прогремел взрыв в отделении ПриватБанка на улице Кубанской Украины.
Как сообщает Информатор, неизвестные подорвали банкомат, который находился в отделении.
Местные жители услышали громкий хлопок, а потом увидели, как трое мужчин убегали с сумками в руках. Один из очевидцев погнался за людьми и позвонил в полицию.
Также в момент взрыва сработала сигнализация, после чего приехали сотрудники частной охранной фирмы. Уже спустя четыре минуты внутри помещения никого не было.
Банкомат был установлен в помещении в зоне самообслуживания 24/7 отделения банка. Взрыв повредил сам аппарат и помещение. Пострадавших нет.
Предварительно, преступники наполнили банкомат газовоздушной смесью, после чего протянули провод на улицу и замкнули его.
Удалось ли преступникам похитить деньги, выясняется.
Напомним, 8 апреля на улице Валдайской в Харькове взорвали и ограбили банкомат.