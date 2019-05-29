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В Деснянском районе Киева в отделении ПриватБанка взорвали банкомат

Вчера, 09:14
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В Деснянском районе Киева в отделении ПриватБанка взорвали банкомат - фото

Информатор

Пока неизвестно, удалось ли преступникам похитить деньги

В ночь на 29 мая в Деснянском районе Киева прогремел взрыв в отделении ПриватБанка на улице Кубанской Украины.

Как сообщает Информатор, неизвестные подорвали банкомат, который находился в отделении.

Местные жители услышали громкий хлопок, а потом увидели, как трое мужчин убегали с сумками в руках. Один из очевидцев погнался за людьми и позвонил в полицию.

Также в момент взрыва сработала сигнализация, после чего приехали сотрудники частной охранной фирмы. Уже спустя четыре минуты внутри помещения никого не было.

Банкомат был установлен в помещении в зоне самообслуживания 24/7 отделения банка. Взрыв повредил сам аппарат и помещение. Пострадавших нет.

Предварительно, преступники наполнили банкомат газовоздушной смесью, после чего протянули провод на улицу и замкнули его.

Удалось ли преступникам похитить деньги, выясняется.

Напомним, 8 апреля на улице Валдайской в Харькове взорвали и ограбили банкомат.

Теги:   Банкомат Приватбанк Киев

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