В Деснянском районе Киева прогремели взрывы — Кличко

29 мая, 11:55
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В Киеве работает ПВО (Фото:Воздушное командование/Facebook)

В Киеве работает ПВО (Фото:Воздушное командование/Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе во время ракетной атаки РФ на столицу днем в понедельник, 29 мая.

Взрывы прозвучали около 11:50.

По словам мэра, сработала ПВО.

«Взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО», — написал он.

Детали пока не сообщаются.

Днем 29 мая РФ осуществила новую ракетную атаку на Киев. Взрывы прозвучали через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Над украинской столицей сработала ПВО.

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Обломки сбитых ракет упали в Подольском и Оболонском районах. В Подольском районе есть раненый.

Новая атака произошла сразу после ночной, когда войска РФ запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Ракетные удары Деснянский район Война России против Украины

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