В Деснянском районе Киева изъяли 28 артиллерийских снарядов времен Второй мировой Сегодня, 15:13 639 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В субботу, 25 мая, в лесу возле поселка Быковня, что в Деснянском районе столицы, спасатели ГСЧС обнаружили артиллерийские снаряды АС-76 мм в количестве 27 единиц.



Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



Также был обнаружен один снаряд АС-122 мм, а в Шевченковском районе столицы на территории частного домовладения был обнаружен артиллерийский снаряд АС-57 мм. Все взрывоопасные предметы — времен Второй мировой войны.

Все снаряды были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории г. Киева изъято и уничтожено 536 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.