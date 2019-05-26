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В Деснянском районе Киева изъяли 28 артиллерийских снарядов времен Второй мировой

Сегодня, 15:13
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В Деснянском районе Киева изъяли 28 артиллерийских снарядов времен Второй мировой - фото

НВ

В субботу, 25 мая, в лесу возле поселка Быковня, что в Деснянском районе столицы, спасатели ГСЧС обнаружили артиллерийские снаряды АС-76 мм в количестве 27 единиц.


Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Также был обнаружен один снаряд АС-122 мм, а в Шевченковском районе столицы на территории частного домовладения был обнаружен артиллерийский снаряд АС-57 мм. Все взрывоопасные предметы — времен Второй мировой войны.

Все снаряды были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории г. Киева изъято и уничтожено 536 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Теги:   Киев Деснянский район Снаряд ГСЧС

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