В Госпродпотребслужбе отрицают связь между массовым отравлением в школе Черкасс и ремонтом

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Главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества
Фото: ГСЧС

Главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества

Информация о том, что ремонтные работы могли стать причиной массового отравления в школе в Черкассах, не соответствует действительности.

Об этом заявили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Такая версия, высказанная сегодня начальником Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве во время пресс-конференции, базируется на опыте расследований массовых отравлений в Украине в целом и не имеет никакого отношения к ситуации в Черкассах", - отметили в ведомстве.

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По данным Госпродпотребслужбы, оперативный анализ атмосферного воздуха на содержание фенола, формальдегида, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, аммиака не выявил превышений предельно допустимых норм. В пробах почвы, питьевой воды из водопровода и из кулеров также не выявлено отклонений от гигиенических нормативов. Радиологические исследования показали отсутствие превышений нормативов.

Кроме того, на протяжении 5-8 мая аварийных ситуаций на объектах города Черкассы не было.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом. Отравление произошло локально на территории, где проходила линейка.

По уточненным данным, в больницу  госпитализировали 55 учеников и четырех учителей. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом. По состоянию на 11 мая из больницы выписали 22 детей.

По факту массового отравления детей в школе открыто уголовное производство (по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины). Главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества.

 

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