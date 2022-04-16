В Бородянке установили первые модульные жилые дома

16 апреля, 14:00
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Модульные дома (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Модульные дома (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

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В Бородянке Киевской области установили первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после освобождения города от российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита. По просьбе ОПУ 15 домов переместили в Киевскую область, которая пострадала в результате российской агрессии.

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Также в Бородянке была установлена точка питания.

Ермак также сообщил, что в город выехал его заместитель Кирилл Тимошенко.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Бородянка

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